Spazio: la Cina sta costruendo la prima stazione spaziale con equipaggio

Prosegue la costruzione della futura stazione spaziale cinese con equipaggio. Il modulo principale sarà costituito da 3 parti: la sezione di collegamento, la sezione di supporto vitale e di controllo, e la sezione risorse.

Le postazioni di attracco saranno 3, e 2 le postazioni di ormeggio utilizzate per collegarsi con i laboratori spaziali.

Verranno condotti anche esperimenti scientifici.

La struttura sarà pronta entro il 2020 e verrà lanciata in orbita lo stesso anno: verranno effettuati in seguito 4 voli spaziali per inviare gli astronauti ad assemblare la stazione e renderla operativa entro il 2022.

Nel 2024, se la ISS non sarà più in funzione, quella cinese sarà l’unica stazione spaziale in orbita.