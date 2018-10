TV, RAI5: “Classical destinations”, da Würzburg ad Amsterdam

Sulle note della straordinaria musica di grandi compositori, il nuovo episodio della serie in prima visione “Classical destinations” in onda domenica 14 ottobre alle 20.45 su Rai5, compie una crociera musicale lungo la regione del Reno. Lungo il percorso il conduttore Aled Jones visita i luoghi che hanno ispirato compositori come Wagner e Schumann: l’entrata della Gola del Reno, con le sue famose vigne ripide e gli splendidi castelli. L’episodio si dirige poi verso Bonn, luogo di nascita di Beethoven, e a Colonia, per visitare la magnifica Cattedrale gotica. Per portare a compimento il viaggio musicale, Aled finisce questa bellissima crociera nel gran canale della città di Amsterdam.