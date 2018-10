Clima, Ue-Asia: sforzi insufficienti su Parigi, accelerare

C’è “bisogno di un’azione urgente ed efficace da parte di tutti i Paesi in linea con l’Accordo di Parigi“, in quanto “gli sforzi attuali sono insufficienti per raggiungere gli obiettivi” sul taglio dell’aumento del riscaldamento globale.

E’ il monito contenuto nelle conclusioni del vertice tra Ue e Asia, dove i leader esprimono la loro “grave preoccupazione“, e sottolineano che l’azione sul Clima è una “priorità urgente e immediata“, riaffermando cosi’ il loro “forte impegno per l’Accordo di Parigi”. Da qui l’obiettivo di “completare il programma di lavoro quest’anno alla Cop24 a Katowice”, in Polonia a dicembre.