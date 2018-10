Clima: le emissioni CO2 aumenteranno nel 2018 per il secondo anno

Il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, ha dichiarato al Guardian che le emissioni di anidride carbonica originate dal settore dell’energia sono previste in aumento nel 2018 per il secondo anno consecutivo, a causa della crescita economica mondiale.

“Quando guardo ai dati dei primi nove mesi dell’anno, mi aspetto che le emissioni di carbonio aumenteranno ancora. Questa e’ davvero una brutta notizia per i nostri obiettivi sul clima. Avremmo bisogno di vedere una rapida discesa delle emissioni, ma non vediamo neppure emissioni stabili,” ha spiegato l’esperto. “L’inquinamento crescente da CO2 e’ il risultato dell’economia mondiale che spinge il consumo di carbone, petrolio e gas. I miglioramenti nell’efficienza energetica e nelle rinnovabili non sono sufficienti per invertire questo trend“.

Le previsioni del direttore dell’Iea arrivano il giorno dopo la pubblicazione del rapporto sul Clima dell’IPCC.