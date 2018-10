Clima, Francia: migliaia in piazza a Parigi e altre 80 città

Migliaia di persone hanno manifestato a Parigi, Lione, Marsiglia, Bordeaux, Lille e decine di altre città di Francia sulla scia della mobilitazione nata a settembre dopo le dimissioni di Nicolas Hulot, ministro della Transizione ecologica che era anche il personaggio più popolare del governo.

In tutto erano 80 le manifestazioni organizzate in Francia sotto un sole che ha fatto registrare anche oggi temperature record per il mese di ottobre in Francia, in media 10 gradi superiori alla norma.

In 15.000 hanno sfilato a Parigi, 10.000 a Lione, diverse migliaia a Bordeaux, Strasburgo e Lille. Un mese fa, le dimissioni di Hulot spinsero molti privati cittadini – sui social network e nelle associazioni – ad invocare una manifestazione di solidarietà con l’ex ministro e di protesta per quello che viene considerato un insufficiente impegno delle autorità sul problema del riscaldamento climatico.

L’iniziativa si è rivelata un successo ed ha finito per convogliare anche associazioni e partiti politici. “Cambiamo il sistema, non il clima” si leggeva su un grande striscione nella manifestazione di Parigi mentre i manifestanti scandivano lo slogan “Non siamo fregati, i panda sono in piazza”.