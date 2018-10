Clima: la corte d’Appello dell’Aia si pronuncia, il governo olandese deve ridurre le sue emissioni

Il governo olandese ha perso questa mattina il suo appello contro una sentenza storica del 2015 che gli ordinava di ridurre le emissioni del 25% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2020.

La decisione significa che il governo dovrà accelerare la decarbonizzazione. Secondo un rapporto dell’azienda di consulenza ambientale CE Delft del 2016, almeno una centrale a carbone dovrà essere chiusa per raggiungere gli obiettivi climatici.

Questo è un momento importante per le controversie sul clima. La sentenza originale del 2015 ha rappresentato un evento globale, e la decisione di oggi sottolinea l’intenzione dei tribunali di considerare i cambiamenti climatici nelle loro sentenze. Secondo un rapporto del 2018 della LSE, sono stati registrati oltre 1000 casi di contenzioso sul clima.

Il giudice Tan de Sonnaville ha commentato: “Il cambiamento climatico è un grave pericolo. Qualsiasi rinvio nella riduzione delle emissioni aggrava i rischi del cambiamento climatico. Il governo olandese non può nascondersi dietro le emissioni di altri paesi. Ha un dovere indipendente di ridurre le emissioni nel proprio territorio“.

Tessa Khan, co-direttore del Climate Litigation Network ha affermato: “Il giudizio di oggi è una rivendicazione clamorosa di tutte le nostre richieste per cui i governi devono agire con decisione nei confronti dei cambiamenti climatici. Come confermato dal rapporto dell’IPCC di ieri, il tempo non è dalla nostra parte e le azioni che intraprenderemo nei prossimi anni determineranno il nostro futuro. La Corte d’appello ha chiarito che se i governi non riescono a ridurre urgentemente le emissioni, stanno consapevolmente mettendo in pericolo i loro cittadini. Questa sentenza mette in guardia i governi di tutto il mondo. La popolazione in Irlanda, Belgio, Svizzera, Svizzera, Norvegia e Stati Uniti si sta già rivolgendo ai tribunali per proteggere i loro diritti umani di fronte ai devastanti cambiamenti climatici. I governi non hanno più scuse per non agire dopo oggi; devono aumentare le loro ambizioni senza indugio o affrontarne le conseguenze“.