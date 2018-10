Clima, ONU: in 20 anni danni per 2.245 miliardi di dollari

Le Nazioni Unite hanno reso noto che negli ultimi 20 anni le calamità legate al clima hanno causato almeno 2.245 miliardi di dollari di danni che rappresentano i tre quarti delle perdite economiche complessive dei disastri.

In un rapporto pubblicato a Ginevra dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio dei disastri, gli esperti hanno scritto che “un un momento in cui i cambiamenti climatici stanno aumentando per frequenza e gravità, i disastri continueranno ad essere i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile“.

Lo studio ha anche rilevato che le perdite economiche dirette causate dai disastri climatici sono aumentate di oltre il 150% negli ultimi 20 anni.