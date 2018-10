Clima, esperti: 65 milioni di posti di lavoro con politiche green

In un rapporto da titolo “Unlocking the inclusive growth story of the 21st century, accelerating climate action in urgent times” elaborato dalla Commissione mondiale sull’economia e sul Clima si è rilevato che “la storia della crescita del 21° secolo può sbloccare opportunità senza precedenti di un’economia inclusiva e sostenibile. I benefici dell’azione per il clima sono più grandi che mai, mentre i costi dell’inazione continuano a salire“. “E’ tempo di un decisivo passaggio a una nuova economia del clima“, che potrebbe consentire la creazione di 65 milioni di posti di lavoro. La Commissione Globale è un’iniziativa indipendente fondata da Colombia, Corea, Etiopia, Indonesia, Norvegia, Regno Unito e Svezia.

La Commissione si pone l’obiettivo di aiutare governi, imprese e società a prendere decisioni più informate su come raggiungere prosperità economica e sviluppo, affrontando le sfide derivanti dai cambiamenti climatici.