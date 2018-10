Clima, Svizzera: caldo record nel Vallese a settembre

Secondo SRF Meteo, nella regione svizzera del Vallese a settembre si sono registrate temperature in media più alte da quando si effettuano le rilevazioni (dal 1864).

A Sion è stata registrata una temperatura media mensile di 18,7 gradi, che ha battuto il record di 18,4 °C del 2016.

Anche nella valle di Goms, nell’Alto Vallese, è stato toccato un nuovo record, con una media mensile di 12,4°C.

Anche le ore di sole sono risultate al di sopra della media, in particolare nel nordest della Svizzera, e ciò ha avuto effetti su precipitazioni e siccità: in molte regioni si è registrato solo il 10-30% di pioggia rispetto alla media di settembre.