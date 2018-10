Clima: il Tribunale dell’Aja conferma l’ordine di riduzione gas del 25% entro il 2020

Il tribunale civile dell’Aja ha confermato in appello la sentenza del 2015 per l’imposizione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 25 per cento, rispetto ai valori del 1990, entro il 2020 per proteggere il paese dall’aumento delle temperature. E’ stata quindi confermata la sentenza considerata storica del 2015 in seguito a una querela presentata dal gruppo Urgenda.

Lo scorso anno, la riduzione è stata pari al 13 per cento. La giudice Marie Anne Tan-de ha stabilito che “lo stato è obbligato ad assicurare protezione contro questa minaccia”, minaccia che in Olanda è acuita dalla configurazione geografica del paese. Il ministero dell’ambiente non esclude un altro ricorso, pur auspicando di poter rispettare l’impegno richiesto.