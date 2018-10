Collisione tra due grossi mercantili nel mar Tirreno al largo della Corsica, “sversamento di carburante in mare”: allarme “marea nera” nel Mediteraneo

Due navi mercantili si sono scontrate all’alba di oggi, Domenica 7 Ottobre, nell’alto Tirreno, al largo della Corsica, nelle acque territoriali francesi, precisamente 14 miglia al largo di Capo Corso. Ad urtarsi la motonave Ulisse che trasportava camion e auto e la motonave portacontainer Csl Virginia. Nell’urto pare non ci siano stati feriti. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Genova, la Ulisse avrebbe colpito la Virginia, che per motivi da accertare forse era ferma in mare.

In ottemperanza al piano d’intervento ‘Ramogepol’, istituito tra Francia che ne ha chiesto l’attivazione mentre sta gestendo le operazioni di supporto, Italia e Principato di Monaco per la lotta contro gli inquinamenti marini accidentali nel Mediterraneo, la centrale operativa della Guardia costiera italiana ha disposto l’invio sul posto di un proprio aereo Atr42 per attività di monitoraggio. Su direttiva del ministro dell’Ambiente italiano sono state inviate anche tre unità navali d’altura, mezzi Castalia: Nos Taurus da Livorno, Bonassola da Genova e Koral da Olbia, per l’utilizzo nelle attività di contenimento dello sversamento.