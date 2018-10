Collisione navi in Corsica, la Guardia Costiera: “La chiazza non verso l’Italia”

“Le attuali condizioni di vento e corrente lasciano presumere che la macchia di idrocarburi non dirigerà nelle prossime ore verso le acque territoriali italiane”. E’ quanto afferma la Guardia Costiera italiana che è in costante contatto con le autorita’ francesi dopo la collisione tra due navi al largo della Corsica e ha disposto l’invio di due ufficiali al Centro di coordinamento francese a Tolone. Sotto il coordinamento delle autorita’ francesi inoltre, stanno continuando ad operare a largo della Corsica, per conto del Ministero dell’Ambiente, i mezzi aerei e navali per le attivita’ di monitoraggio, contenimento e bonifica dell’inquinamento.