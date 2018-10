Astronomia: trovate le tracce della collisione tra la Via Lattea e la galassia gigante Gaia-Encelado

Un team dell’Università di Groninga, guidato dall’astronoma Amina Helmi ha trovata le tracce della collisione verificatasi 10 miliardi di anni fa tra la Via Lattea e la galassia gigante Gaia-Encelado: le stelle di quest’ultima – spiegano gli esperti su Nature – brillano ancora nell’alone della nostra galassia.

Galassie come la Via Lattea sarebbero infatti il frutto di collisioni con altre oggetti celesti: gli impatti hanno influito poi su forma e dimensioni.

I ricercatori hanno effettuato la scoperta dopo avere setacciato l’interno della Via Lattea, studiando composizione chimica, posizione e traiettoria delle stelle nell’alone galattico: hanno analizzato i dati della missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, scoprendo che l’impronta di molte stelle dell’alone è diversa dalle quelle native della Via Lattea.

“Non ci aspettavamo che la maggior parte delle stelle dell’alone della Via Lattea avesse un’origine legata alla collisione con Gaia-Encelado. Queste stelle sono i detriti della collisione avvenuta miliardi di anni fa,” ha spiegato l’autrice dello studio.