Cosenza: 46enne muore per caduta accidentale mentre taglia alberi

Un uomo è morto questa mattina a Morano Calabro (Cosenza), in contrada San Nicola: il 46enne non è stato travolto da un tronco d’albero, come era stato riferito in precedenza, ma è deceduto a causa di una caduta accidentale durante il taglio delle piante, in un terreno di sua proprietà. L’uomo avrebbe battuto violentemente la testa morendo sul colpo.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

In corso gli accertamenti dei carabinieri.