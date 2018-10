Maltempo, crolla tetto del Politecnico di Milano: esposto in Procura [VIDEO]

Il Codacons ha annunciato un esposto in Procura per il crollo del soffitto verificatosi nella giornata di ieri al Politecnico di Milano, zona Bovisa. Nel corso della lezione, molti ragazzi hanno notato una forte infiltrazione d’acqua dovuta alle copiose piogge che grondava dal soffitto. Fortunatamente si sono immediatamente spostati, perché in pochi secondi il soffitto e completamente ceduto aprendo una voragine.

“Inaccettabile che in una città come Milano possano accadere episodi di questa gravità. L’incolumità degli studenti è stata messa a rischio e solo per pura fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente o peggio” si legge in una nota dell’associazione dei consumatori. “Presenteremo oggi stesso esposto in Procura della Repubblica per quanto accaduto chiedendo che vengano accertate le responsabilità del caso – prosegue il Codacons – Da tempo denunciamo lo stato degli edifici adibiti all’istruzione dei ragazzi, chiedendo maggiori controlli alle autorità, ma in questo Paese finché non succede qualcosa di grave nessuno fa nulla“.

A tal fine, il Codacons invita tutti i cittadini che avessero subito dei danni o che sono a conoscenza di edifici instabili e pericolosi a denunciarli all’associazione scrivendo a info@codaconslombardia.it.