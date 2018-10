Crollo Ponte Genova, Toti: “L’85% macerie tolto dal letto del torrente”

“E’ rimasta una delle pile che la magistratura ha chiesto di non spostare – ha detto Toti -. E’ evidente che ci sia una interferenza nel flusso dell’acqua del torrente ma molto minore. Abbiamo rifatto il piano protezione civile con un monitoraggio particolare e nuovi sensori idrometrici e abbiamo un bollettino meteo specifico nel cantiere del Polcevera. Ci auguriamo che nel giro di un mese o un mese e mezza si possa togliere la pila”

L’85% delle macerie del crollo di Ponte Morandi nel letto del Polcevera sono state tolte. Lo ha detto il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti rispondendo alle domande in Commissione ambiente del Senato.

