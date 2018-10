Diabete: ecco l’enzima che controlla la glicemia e protegge i muscoli

In occasione dell’European Association for the Study of Diabetes a Berlino, è stata presentata una ricerca condotta dall’Università di Roma Tor Vergat, grazie ad un travel grant della Società italiana di diabetologia: si è scoperto che l’enzima anti-ossidante perossiredossina-6 (Prdx6), noto per il suo ruolo nel controllo della glicemia, è anche in grado di proteggere dalla sarcopenia diabetica, cioè la perdita della massa muscolare che colpisce le persone con diabete di tipo 2 le fibre muscolari non riescono a rigenerare e le cellule “di scorta” non riescono a generare nuove fibre muscolari).

Alla base di tutto vi è lo stress ossidativo che “arrugginisce” i muscoli delle persone con diabete, fino a distruggerli: “La rilevante novità scientifica di questo studio è il ruolo fondamentale che la Prdx6 svolge nei meccanismi responsabili dell’insorgenza della sarcopenia correlata al diabete di tipo 2. Pertanto, la Prdx6 potrebbe essere considerata un nuovo potenziale target terapeutico utile al ripristino della massa muscolare che si osserva nei pazienti diabetici,” commenta la dottoressa Francesca Pacifici, Endocrinologia, Universita’ Tor Vergata, Roma.