Dieta sana, la chiave del benessere: Melarossa e i suoi esperti al Villaggio Coldiretti di Roma

Dal 5 al 7 ottobre, Melarossa e i suoi esperti tornano protagonisti del Villaggio Coldiretti per parlare di sana alimentazione, dieta e sport come chiave di salute, benessere e forma fisica. Dopo le tappe di Milano, Napoli, Bari e Torino, stavolta l’evento dedicato al meglio delle produzioni agroalimentari italiane andrà in scena al Circo Massimo di Roma (venerdì e sabato ore 9-23; domenica ore 9-20), che negli 80mila metri quadrati del villaggio ospiterà aziende e prodotti made in Italy, di qualità, genuini, green e a km zero.

Melarossa, sito leader nel campo delle diete personalizzate su web e su app, sarà protagonista con tanti incontri con i nutrizionisti, lezioni di fitness e workshop per i più piccini, tutti gratuiti. La filosofia che fa da sfondo a tutti gli appuntamenti è che la sana alimentazione si può imparare e, se la facciamo diventare una pratica quotidiana trasformandola in uno stile di vita, ci regalerà salute e benessere. Meglio ancora se abbinata allo sport.

Per lo spazio nutrizione, Luca Piretta parlerà dei rischi del colesterolo alto e di come tenerlo sotto controllo in un incontro dal titolo “Nuovi approcci all’ipercolesterolemia”, mentre Lorenzo Traversetti illustrerà i benefici della dieta mediterranea, approfondendone certezze e prospettive, e spiegherà il vantaggio di associare dieta e movimento in un incontro dal titolo “Attività fisica e dieta. L’importanza di un percorso integrato”.

Per il fitness, torneranno le lezioni della personal trainer Giovanna Lecis, che coinvolgerà il pubblico in un allenamento total body. New entry, lo yoga, con le lezioni di Sophie Bellavoine.

Un’attenzione speciale sarà dedicata ai bambini, con i workshop di Gilda Palumbo, amministratrice del gruppo Facebook di Melarossa, pensati per educarli al valore della sana alimentazione fin da piccolissimi: attraverso il gioco, i bimbi dai 4 anni in su potranno conoscere i diversi gruppi alimentari, sapere quali cibi ne fanno parte, comprendere l’importanza di una dieta varia e ben bilanciata.

E ancora, spazio all’agricosmesi, alla cura e agli accessori per la casa con prodotti green, agli agrigioielli sotto la guida delle aziende Coldiretti, testimonial di uno stile di vita ecologico, naturale e sostenibile.