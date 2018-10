Tecnologia: partnership tra e-Novia e AirSelfie per lo sviluppo della flying camera Made in Italy

Da una parte il gruppo e-Novia con l’eccellenza del proprio know-how nell’ambito della smart mobility per veicoli leggeri e ultraleggeri, della robotica di nuova generazione e dell’Artificial Intelligence; dall’altra AirSelfie che ha innovato il mercato presentando la prima flying camera tascabile al mondo ed è diventata una delle più apprezzate tech-company italiane. Questi due protagonisti dell’industria made in Italy, hanno ora stabilito un percorso congiunto per l’evoluzione dei nuovi prodotti siglando una partnership che, nel corso dei prossimi due anni, consentirà ad AirSelfie di proseguire il proprio programma strategico di crescita. Un legame che ha fondamento non solo nella tecnologia ma che prossimamente si svilupperà anche dal punto di vista societario.

Dalle ricerche di e-Novia nel campo della Human Drone Interface e degli algoritmi cognitivi, e dalla loro applicazione alle specifiche esigenze di AirSelfie, convergeranno

infatti contributi originali in grado di estendere le soluzioni già presenti sul mercato ma soprattutto di aprire nuove linee per ampliare ancor di più l’offerta di un prodotto già oggetto di riconoscimenti a livello internazionale. Inoltre e-Novia e AirSelfie, tech company entrambe già presenti sul mercato americano con una propria sede, promuoveranno iniziative congiunte al prossimo CES di Las Vegas, il maggior evento mondiale di elettronica di consumo in programma a gennaio 2019, per presentare nei nuovi prodotti, i primi tangibili risultati di questa collaborazione anche ai consumatori e agli investitori statunitensi.

«Insieme per vincere le sfide internazionali»

«La partecipazione della nostra Fabbrica di Imprese ad AirSelfie testimonia la grande vivacità di due imprese nate già grandi» commenta Vincenzo Russi, Ceo di e-Novia. «AirSelfie ha sviluppato e prodotto una delle tecnologie più interessanti degli ultimi anni nell’elettronica di consumo, un successo dimostrato dai riconoscimenti conseguiti in ambito internazionale. Il gruppo e-Novia, con il suo ampio e competente team di ingegneri e designer specializzati negli ambiti sensing, reasoning e acting saprà contribuire al suo ulteriore sviluppo esplorando scenari e funzionalità tecnologiche che fino a questo momento non hanno ancora interessato l’elettronica di consumo».

«Il 2017 è stato un anno fondamentale per la nostra azienda: abbiamo lanciato sul mercato AirSelfie e siamo stati felici di aver ottenuto un successo e dei risultati ben superiori alle nostre aspettative. Si è trattato di una sfida importante perché abbiamo aperto una categoria di prodotto finora inesistente sul mercato e i riscontri da parte di store e clienti finali sono stati entusiasmanti. Questo ci ha motivati a lavorare ancora di più sul nuovo AirSelfie2 e sui futuri progetti per offrire prodotti sempre più performanti» afferma Stefano Cabella, Ceo di AirSelfie. «Ora, ad appena un anno di distanza dal lancio del primo prodotto, siamo orgogliosi di stringere una partnership con la “Fabbrica di Imprese” e-Novia che contribuirà alla realizzazione di nuove e significative soluzioni per l’evoluzione dei nostri device studiati e sviluppati per offrire una customer experience sempre più unica e coinvolgente».

La «Fabbrica di Imprese» per la flying camera

AirSelfie è la prima fotocamera volante collegabile allo smartphone che consente di catturare immagini in alta definizione. Il 2018 ha segnato l’arrivo di AirSelfie2, la nuova migliorata versione della flying camera più famosa al mondo, ora dotata di una memoria interna da 16 GB e di una batteria LiPo 7.4 V da 400mAh che ha permesso di aumentare di oltre il 50% i tempi di volo rispetto al precedente modello di AirSelfie, garantendo anche un maggiore tempo di hovering.

Grazie a quattro turboeliche, è in grado di volare a 20 metri di altezza, dando la possibilità di scattare foto da angolature fino ad ora impensabili per un dispositivo di dimensioni così ridotte (pesa 80,3 grammi e misura 98,5 x 71,2 x 13,6 millimetri).

Il sistema antivibrazioni e la risoluzione pari a 12 megapixel garantiscono un’altissima qualità delle immagini.

AirSelfie2 si è aggiudicato inoltre il prestigioso Red Dot Design Award, nella massima categoria di «Red Dot: Best of the Best», superando più di 6.300 prodotti e concept. Numeri e performance che ora sono destinati sicuramente a migliorare grazie all’incontro con e-Novia, dalla cui «Fabbrica di Imprese» nei primi due anni di vita sono usciti prodotti di primo piano come YAPE, il robot a guida autonoma per la last mile delivery, le soluzioni per biciclette Hi-Ride (sospensioni smart) e BluBrake (Abs), il robot collaborativo Smart Robots e la rivoluzione del car sharing Y.Share.