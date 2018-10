Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ossa ritrovate alla Nunziatura Apostolica del Vaticano: nuovo sopralluogo della Polizia Scientifica

– Si e’ svolto ieri sera, intorno alle 21.30, un nuovo sopralluogo della polizia Scientifica all’interno della Nunziatura del Vaticano a Roma, dove sono state ritrovate alcune ossa che saranno analizzate per verificare se possano appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori. La scientifica assieme agli uomini della Squadra Mobile erano intervenuti al momento della segnalazione del ritrovamento, ovvero due giorni fa. Anche stamattina la Nunziatura e’ presidiata, come tutti i giorni, da due militari e all’interno proseguono i lavori di ristrutturazione, gli stessi che hanno portato al ritrovamento della ossa. “Qui si sentono sempre i rumori dei lavori degli operai e del servizio di giardinaggio”, spiega un residente. La struttura e’ blindata e alcuni religiosi sorvegliano a distanza i rari momenti in cui vengono aperte le entrate