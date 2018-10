Energia libera: libertà di scambiare e vendere energie rinnovabili

Si svolgerà domani, alle 18:00 a Roma al Senato la consegna nelle mani del Senatore Gianni Girotto, Presidente della Commissione Industria del Senato e sostenitore della prima ora dell’idea di rendere libera la vendita e lo scambio di energie rinnovabili all’interno dei sistemi di distribuzione chiusi (condomini, villaggi, aree commerciali, artigianali ed industriali o reti comunali).

Della delegazione faranno parte Jacopo Fo, Valerio Rossi Albertini, Gianni Silvestrini, Sergio Ferraris e la Responsabile di Change.org Italia Stephanie Brancaforte e inoltre Massimo Venturelli, Giuliano Gabbani, Annalisa Corrado, Francesco Girardi, Sauro Secci, Sauro Valentini, Mauro Gori. «Ci auguriamo davvero che domani il Senatore Girotto ci dia la buona notizia che finalmente farà ripartire in maniera straordinaria il mondo delle rinnovabili. Milioni di prosumer sono pronti ad investire le loro risorse per diventare autoproduttori energetici rinnovabili, riducendo in tal modo, non solo i consumi di fonti fossili ma anche le perdite della rete», ha detto Fabio Roggiolani, cofondatore assieme a Jacopo Fo e Michele Dotti di Ecofuturo, commentando la consegna.

Nel corso di pochi mesi, lo scorso anno, sono state raccolte quasi 30.000 firme a sostegno di questa petizione, ma il comitato organizzatore non è riuscito a consegnarle al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ne ad alcun rappresentante istituzionale della maggioranza governativa. Per questo motivo si è deciso di reindirizzare la petizione al Senatore Girotto stesso e al nuovo Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, affinché la libertà di scambiare e vendere energie rinnovabili nei luoghi di distribuzione chiusa e negli ambiti limitrofi alla produzione, divenga immediatamente possibile, dato che non occorrono modifiche legislative e non necessitano fondi di bilancio.