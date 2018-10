Ennesimo incidente per un cavallo al Palio di Siena: “è una violenza retrograda che va abolita”

“Al Palio straordinario di Siena, per il centenario della Prima guerra mondiale, un cavallo si è ferito gravemente, fratturandosi la zampa anteriore. Bisogna dire basta allo svolgimento di manifestazioni che possono provocare danni e lesioni agli animali. Questi spettacoli sono un insulto alla vita e uno schiaffo all’immagine del Bel Paese”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, segretario di Alleanza Popolare Ecologista. “Dopo l’incidente di ieri il minimo che si possa fare è abolire il Palio di Siena. È una delle gare più pericolose in assoluto – spiega – Circa 50 cavalli sono morti dal 1970 a oggi. È davvero un’indecenza che si tolleri questa crudeltà in nome di una esibizione che si fonda sullo sfruttamento degli animali a fini commerciali. Nel 2015 la cavalla Periclea si infortunò in questa medesima competizione e fu abbattuta a soli sette anni. Esprimiamo forti preoccupazioni per le sorti di Raoul, il cavallo infortunato della Giraffa“. Conclude Sidoli: “Consideriamo inaccettabile che la sua vita debba cessare per colpa di un rito retrogrado. Siamo sinceramente stanchi di questa violenza e di questi maltrattamenti. La morte di animali è una costante, con una tragica media di un decesso ogni due anni. Il Palio non può essere considerato un patrimonio dell’umanità, perché non vi può essere nulla di culturale nello sfruttamento di una creatura vivente e nella sua morte. Le tradizioni si devono adeguare alla crescente sensibilità e favorire il rispetto della biodiversità”.