Salute: un nuovo esame del sangue svela chi svilupperà il diabete di tipo 1

Al congresso dell’Associazione europea per lo Studio del diabete (Easd) è stato presentato un nuovo studio condotto da giovani ricercatori italiani con un travel grant della Società Italiana di Diabetologia: è stato sviluppato un nuovo esame del sangue che svela chi svilupperà il diabete di tipo 1.

Alla ricerca hanno partecipato esperti dell’Università Campus Biomedico di Roma, della Queen Mary University di Londra e dell’Università di Linkoeping (Svezia), e sono stati studiati i dati sull’incidenza del diabete tipo 1 relativi a 17 mila bambini svedesi seguiti dalla nascita per circa 20 anni.

I ricercatori hanno scoperto che l’insulina ossidata dai radicali liberi prodotti nel corso dell’infiammazione che porterà al diabete, anni prima che la malattia si manifesti, viene riconosciuta come una sostanza estranea dal sistema immunitario che comincia quindi a distruggere le cellule pancreatiche produttrici di insulina. Gli esperti hanno dimostrato che la misurazione di tali anticorpi che distruggono l’insulina ossidata (oxPTM-INS-Ab) può essere posto alla base di un test del sangue molto accurato, in grado di determinare se un paziente svilupperà diabete di tipo 1: la misurazione potrebbe essere utilizzata nella pratica clinica come nuovo biomarcatore che si va ad aggiungere a quelli attualmente utilizzati.

L’utilizzo di tale esame in combinazione ad altri due biomarcatori standard ha consentito di individuare la totalità dei bambini destinati a sviluppare il diabete tipo 1, rispetto all’84% ottenibile con i soli biomarcatori standard.