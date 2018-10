Montagna, Piemonte: escursionista disperso in Val Grande, ritrovato incolume

Ritrovato illeso l’escursionista disperso da ieri in Val Grande, tra Ossola e Verbano: il 75enne è stato recuperato questa mattina dal Soccorso alpino.

Impegnati 25 soccorritori tra squadre del Soccorso alpino civile, SAGF, Vigili del fuoco e Polizia: le ricerche si sono concentrate nell’area dei Corni di Nibbio, a oltre 1600 metri di altitudine. L’uomo è stato portato in ospedale a Verbania per accertamenti.