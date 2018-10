Esplorazione spaziale: in Spagna dal 29 al 31 ottobre “Space for Inspiration”

Sta per partire la seconda edizione di “Space for Inspiration“, una conferenza internazionale organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea per tutti i curiosi dell’esplorazione spaziale e del perché è importante. L’evento si svolgerà a Bilbao, Spagna, dal 29 al 31 ottobre, e si concentra sul come lo spazio possa essere un potente strumento per un cambiamento positivo e le nuove imprese sul pianeta Terra. Il tema di quest’anno è “Vivere nel nostro universo“.

La conferenza di due giorni sarà ricca di dibattiti stimolanti, ricerca innovativa ed esperienze interattive. Una vivace schiera di oratori metterà insieme visionari del settore tecnologico industriale, responsabili politici ed investitori. Le idee per potenziare l’esplorazione spaziale vanno dall’intelligenza artificiale e dai materiali intelligenti, alla realtà virtuale ed all’automazione.

“L’Europa è pronta per ispirare e portare più affari in orbita. Stiamo aprendo la porta ad aziende audaci e comunità di ricerca per unirsi ad una nuova era dell’esplorazione spaziale“, ha detto David Parker, Direttore ESA dell’Esplorazione Abitata e Robotica.