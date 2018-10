Spazio, ESA: lo spazio riguarda tutti, ecco l’iniziativa European Space Talks

La velocità e la comodità del monitoraggio dei disastri da satellite, hanno avuto un forte impatto sull’efficienza della risposta di emergenza e dei servizi di salvataggio. Nel frattempo, le tecnologie originariamente sviluppate per le missioni spaziali sono state adattate ai prodotti commerciali ed ai servizi per il miglioramento della qualità della vita sulla Terra.

L’esplorazione dello spazio ha creato nuovi mercati e nuove tecnologie che hanno stimolato la nostra economia e cambiato le nostre vite in molti modi. I satelliti lontani nello spazio, aiutano a guidare gli aeromobili e le navi, a mappare le risorse del nostro pianeta, rilevando l’inquinamento, misurando la qualità dell’aria e avvertendoci di condizioni meteorologiche e tempeste pericolose.

“Probabilmente utilizzate lo spazio senza neanche rendervene conto. Che sia il vostro telefono cellulare, il vostro sistema di navigazione satellitare in auto (l’indizio è nel nome) o le previsioni meteo alla televisione, lo spazio c’entra sempre in qualche modo.

“Lo spazio riguarda tutti. Contribuisce alle nostre vite di ogni giorno e può aiutare a risolvere alcune delle grandi più sfide dell’umanità. Scoprite di più, e come lo spazio vi tocca, con l’iniziativa European Space Talks “: è l’invito dell’ Agenzia Spaziale Europea .

Se desiderate partecipare ad un evento Space Talk, precisa l’Agenzia Spaziale Europea, “consultate la lista degli eventi e le date, e registratevi per uno Space Talk nella vostra zona.

“Durante il mese di novembre 2018, una serie di discorsi ed eventi di base attraverserà gli Stati Membri dell’ESA per promuovere lo spazio tra il pubblico generale“: “Dalle scuole locali e sedi municipali alle industrie spaziali o università, nessun luogo è troppo piccolo. Vi invito a trovare un evento Space Talk vicino a voi“, ha detto il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner.

European Space Talks, con gli esperti che lavorano nelle nostre organizzazioni spaziali e nell’industria, aiuterà ancora più persone a comprendere questi benefici ed il mondo in cui viviamo, per preparare il mondo di domani. Potete incontrare questi ambasciatori da qualche parte vicino a voi.”

Anche molte comunità on line di appassionati dello spazio si uniranno alla campagna, fate dunque la vostra parte utilizzando l’hashtag #SpaceTalks e aiutandoci a promuovere questi eventi sui social media.

Nel frattempo, divertitevi e date un’occhiata al nostro concorso #SpaceSelfie, che premierà i selfie più ‘cool’ scattati in una location europea di effetto e legata al mondo dello spazio. Visitate il sito web per scoprire come potreste diventare il vincitore di una visita alla base di lancio europea a Kourou e di altri fantastici premi.

Gli eventi European Space Talks sono un’iniziativa dell’ESA, dei suoi Stati Membri e della famiglia spaziale europea. La nostra missione è di delineare lo sviluppo della capacità spaziale dell’Europa e garantire che gli investimenti nello spazio continuino a portare benefici ai cittadini in Europa e nel mondo.”