Festa dei nonni: ecco il dolcissimo doodle che Google dedica ai nostri Angeli Custodi

Anche Google ha voluto celebrare oggi, 2 ottobre 2018, la Festa dei Nonni: un dolcissimo doodle ci ricorda il legame unico che lega i nonni ai nipoti ed in generale l’importante ruolo che rivestono nella società.

La ricorrenza è stata introdotta in Italia nel 2005 per sottolineare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale“.

La data del 2 ottobre è stata scelta non a caso: oggi è il giorno in cui la chiesa cattolica celebra gli Angeli Custodi.

Fu l’ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che, nel 2005, in occasione della prima festa Nazionale dei nonni, sottolineò in un messaggio l’importanza del ruolo nei nonni all’interno di ogni famiglia: “I nonni svolgono nella struttura familiare odierna un ruolo di importanza particolare. Non sono soltanto custodi delle memorie e dei valori familiari e punti di riferimento per figli e nipoti. Danno anche un fondamentale contributo quotidiano a mantenere l’unita’ della famiglia aiutandola a superare i disagi propri della societa’ contemporanea, a ritrovare una preziosa solidarieta’ fra le generazioni“. “Oggi come nel passato – sottolineò ancora Ciampi – la famiglia rimane istituzione fondante della societa’. E’ responsabilita’ di tutti sostenerla e valorizzarla. Con la festa dei nonni possiamo riscoprire valori antichi e sempre vivi della nostra vita e della nostra cultura“.