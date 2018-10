Festa dei Nonni: la storia della ricorrenza in Italia

Si celebra oggi la Festa dei nonni, ricorrenza civile introdotta in italia con legge n° 159 del 31 luglio 2005 per “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

Regioni, province, comuni hanno il compito di organizzare, per l’occasione, iniziative ed eventi, mirati a valorizzare il loro importante ruolo. Il 2 ottobre non è prevista la chiusura delle scuole, anzi la legge chiede che vengano promosse dal Ministero dell’Istruzione iniziative per approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società moderna.

In Italia è stato istituito anche il Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia; riconoscimento consegnato dal Presidente della Repubblica a 10 nonni, scelti in base allla graduatoria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.