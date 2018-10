Festa dei Nonni: le origini della ricorrenza e la sua diffusione nel mondo

Quali sono le origini della Festa dei nonni? Ad avere per prima l’idea di un giorno nazionale dedicato ai nonni fu una casalinga del West Virginia, Marian Mc Quade, mamma di 15 figli e nonna di 40 nipoti, che iniziò la campagna nel 1970, ritenendo obiettivo fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni la relazione con i loro nonni, portatori di conoscenza ed esperienza.

La donna, però, lavorava con gli anziani già da svariati anni, esattamente dal 1956. Nel 1978, l’allora Presidente americano Jimmy Carter proclamò che la Festa nazionale dei nonni (Grandparents Day) fosse celebrata ogni anno la 1° domenica di settembre dopo il Labor Day.

Se negli Usa fu Marian Mc Quade ad introdurre la Festa dei nonni, non in tutto il mondo si festeggia lo stesso giorno. In Australia si tiene dal 2010, in Canada dal 95, anche se non si festegga più dal 2004; mentre in Francia la festa dei nonni si festeggia seperatamente: la festa della nonna già dal 1987, la prima domenica di marzo, mentre dal 2008 è stata introdotta la festa del nonno la prima domenica di ottobre.

In Estonia la festa dei nonni venne introdotta nel 2010, celebrata la seconda domenica di settembre; in Regno Unito nel 90’, mentre dal 2008 è celebrata la 1° domenica di ottobre; in Germania dal 2010, in Polonia dal 1964 per iniziativa di una rivista , in Messico si tiene in agosto.

Il fiore ufficiale della Festa dei nonni è il non-ti-scordar-di-me.