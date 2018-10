Festival dell’Innovazione e della Scienza 2018: tra gioco, sport e medicina, la divulgazione passa da Settimo Torinese

Da sei anni Settimo Torinese si trasforma per oltre una settimana nella capitale italiana della divulgazione scientifica grazie al Festival dell’Innovazione e della Scienza.

L’edizione 2018 dal 14 al 21 ottobre ha come titolo “Pensa alla salute” con numerosi testimonial d’eccezione. Tra essi spiccano campioni dello sport come Margherita Granbassi, Marc Genè, Giuseppe Poeta e Marco Dolfin nella doppia veste di atleta paralimpico e medico, grandi innovatori come Gunter Pauli (Blue Economy) e Marco Attisani (Watly), accademici come Alessandro Vercelli, Marco Vincenti, Claudio Marazzini, Elena Dogliotti, Eros Pasero, Francesco Botrè e Diego Garbossa.

Non mancano le buone abitudini e le innovazioni a tavola con il food mentor Marco Bianchi, chef come Simone Salvini, Valeria Mosca e la campionessa del Mondo di pasticceria Silvia Federica Boldetti. L’esibizione di Irene Grandi chiude il ricco calendario del Festival all’insegna della sperimentazione di nuove forme di comunicazione e divulgazione, mescolando linguaggi diversi.

A partire dalla salute la rassegna sviluppa approfondimenti legati a sostenibilità ambientale, benessere corporeo e mentale, sport, medicina, alimentazione, welfare, prevenzione e ricerca scientifica in un format che mette insieme la sete di conoscenza di giovani e adulti sotto un’unica insegna, quella della divulgazione scientifica che educa, diverte e apre i confini della mente.

Esperienze, conoscenze e punti di vista diversi e complementari confluiscono in un Festival che collega, attraverso iniziative diffuse, Settimo Torinese con Torino e i Comuni dell’area metropolitana (Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Collegno, Grugliasco, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, San Mauro Torinese) a tutta Italia. Centro pulsante della manifestazione è la Biblioteca Archimede in piazza Campidoglio 50 a Settimo Torinese che durante tutta la manifestazione ospiterà anche Settimo Mistero, la prima e unica escape room di divulgazione scientifica, sviluppata da Wesen srl, in occasione del Festival. Un real game dedicato agli adulti e ai bambini dagli 8 anni in su che si sfideranno a suon di enigmi, indovinelli e curiosità con protagonista la proteina.

Che cosa è? Da dove viene e coma la usa il nostro corpo? Per arrivare alla fine del gioco sbloccando lucchetti e porte, i partecipanti devono imparare tutto sulle proteine e metterlo in pratica, lavorando insieme per svelare gli enigmi più difficili, misurandosi in un gioco educativo e divertente.

«Anche quest’anno il Festival dell’Innovazione e della Scienza si presenta al grande pubblico con un calendario ricco e articolato che testimonia come la rassegna sia ormai diventata una delle più importanti del territorio nazionale a livello di divulgazione scientifica. Il record di presenze dello scorso anno testimonia come il Festival sia un vero e proprio motore di promozione del territorio – dichiara Fabrizio Puppo, sindaco di Settimo –. Attraverso incontri, caffè scientifici, eventi, exhibit e laboratori la manifestazione che si rivolge a tutti permetterà di affrontare e valorizzare a tutto tondo le tematiche e i trend più attuali relativi al tema della salute, al di fuori degli spazi tradizionali».

Il Festival punta a coinvolgere ancora una volta pubblici diversi e il mondo della scuola che rimane il motore principale della manifestazione. Peculiarità della kermesse resta il format che, attraverso la contaminazione di diverse forme artistiche, le permette di diventare strumento di divulgazione scientifica divertente, accessibile e alla portata di tutti. Linguaggi ed esperienze diversi si integrano in modo innovativo e diversificato per essere più vicini alle esigenze dei nostri interlocutori che vanno dai bambini ad un pubblico adulto.

«Il Festival che quest’anno è diventato ancora più grande, coinvolgendo 10 comuni dell’Area Metropolitana tra cui Torino, si caratterizza ancora una volta per avere un posizionamento preciso, una

connotazione unica nel panorama italiano – assicura Aldo Corgiat, presidente della Fondazione ECM –

Un Festival che sposa divulgazione ed entertainment per rendere la partecipazione agli eventi un’esperienza unica. Un programma ricco e articolato che riesce, a partire dal tema della salute, a proporre spunti e approfondimenti diversi e innovativi».

Il Festival prevede la mattina dedicata ai laboratori didattici che coinvolgono circa 250 classi delle scuole elementari e medie dell’area metropolitana e agli approfondimenti scientifici per le scuole superiori. Il pomeriggio e la sera sono invece destinati al grande pubblico con incontri, spettacoli, eventi, dibattiti, e molte sorprese e novità.

Domenica 14 ottobre sarà invece una grande festa della scienza dedicata alle famiglie. In piazza della Libertà a Settimo Torinese sarà montato – e disponibile fino a sabato 20 ottobre su prenotazione gratuita – un grande planetario mentre in Biblioteca Archimede a partire dalle 15.30 oltre all’Escape Room Settimo Mistero (anch’essa su prenotazione) ci saranno incredibili spettacoli di divulgazione scientifica a cura di Junior Science.

Infine sabato 20 e domenica 21 ottobre la piazza Campidoglio di Settimo Torinese si trasformerà in un gigantesco spazio dedicato all’innovazione, ospitando prima i progetti di circa 30 scuole superiori provenienti da tutta Italia (che parteciperanno al Premio ArchimedeLab) e il giorno conclusivo del Festival altrettante classi elementari e medie di Torino e provincia.

Altra caratteristica particolare del Festival dell’Innovazione e della Scienza è quella di autofinanziarsi grazie al sostegno dei numerosi sponsor pubblici e privati.

Il Festival è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT. Main sponsor consolidato è LAVAZZA.

Sponsor principali sono: SMAT, Torino Outlet Village, PIRELLI, FARMEN, OLON, L’Orèal, ENGIE, Vaporart, Coop, Maisons du Monde e Autovip.

Numerosi sono le partnership e le collaborazioni che contribuiscono alla realizzazione del Festival come: Politecnico e Università di Torino, Miur, Ente Spaziale Europeo, Agenzia Spaziale Italiana, AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) Agorà Scienza, Frida, INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), NICO (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi), CentroScienza, World Environmental Education Congress, LEGO EDUCATION, Xkè? Laboratorio della Curiosità, Scholé Future Onlus e molti altri.