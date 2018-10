Fiamme nell’Agordino, il sindaco di Belluno: “Interrare l’elettrodotto”

“Interrare in montagna non è un opzione, è l’unica via sicura: lo ribadiamo ora, ma lo avevamo già messo nero su bianco nelle nostre osservazioni al progetto di razionalizzazione presentato da Terna, sottolineando come fosse l’unico strumento per contrastare le situazioni di pericolo”.

Così il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, commentando l’incendio che da ieri sta interessando la zona di taibon Agordino (Belluno) e ritenuto con molte probabilità originato dalla caduta di una pianta su un elettrodotto.

“Non importa – prosegue Massaro – se l’interramento e’ l’opzione piu’ costosa. Vogliamo dare un prezzo ai disagi per i cittadini e per le aziende che si sono trovate senza energia elettrica, alla paura che si vive a Taibon e Cencenighe oggi, al pericolo che hanno corso gli escursionisti?”.

Per il sindaco del capoluogo “e linee aree non possono continuare a esistere nel nostro territorio”, dato che a causa di “neve, vento, o frane provocate dalla pioggia ogni condizione meteo rischia di creare gravi problemi per la sicurezza. Terna riveda le sue intenzioni – conclude Massaro – e decida di interrare perche’ le nostre comunita’ non possono vivere con questo incubo”.