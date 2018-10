Firenze: Lucia Banci il premio Scienza Madre dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani

A Lucia Banci il premio Scienza Madre promosso dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Docente di Chimica generale ed inorganica presso l’Università di Firenze e già direttore del Centro Risonanze Magnetiche (CERM), Banci è la sola italiana a essere insignita del riconoscimento che, in questa prima edizione, è stato attribuito anche a Emmanuelle Charpentier, direttore del dipartimento di Biologia infettiva del Max Planck di Berlino, e Laurence Zitvogel, docente di Immunobiologia dell’Università di Parigi Sud.

Nato per rendere omaggio a donne che hanno dedicato la loro vita alla ricerca nel campo medico raggiungendo importanti obiettivi, il premio sarà conferito nel corso di una cerimonia in programma nella sala Auditorium dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani domenica 7 ottobre.