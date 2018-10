Scienziato italiano al Cern nella bufera: “La fisica la fanno i maschi”

E’ bufera per uno scienziato italiano che venerdì al Cern di Ginevra ha pronunciato frasi “altamente offensive” sul ruolo delle donne nella fisica. Secondo la Bbc, ad un workshop organizzato dal Cern, il professor Alessandro Strumia dell’Universita di Pisa ha mostrato una slide su cui vi era scritto che la “fisica è stata inventata e costruita dagli uomini, non si fa su invito”. Strumia ha aggiunto che gli scienziati uomini sono stati discriminati nell’ambiente della fisica a vantaggio delle donne. Il professore interveniva a Ginevra in un convegno su “Teoria dell’alta energia e genere”.

Lo scienziato ha difeso i suoi commenti, affermando che si era limitato a presentare fatti. Il Cern, il centro di ricerca nucleare europeo, ha descritto le parole di Strumia come “altamente offensive“. Il centro, che ha scoperto il Bosone di Higgs nel 2012 e che dal 2016 è diretto dall’italiana Fabiola Gianotti, ha rimosso dal suo sito le slide usate nell’intervento “in linea con un codice di condotta che non tollera attacchi personali e insulti”.

Strumia, che lavora regolarmente al Cern, ha detto ad una platea di giovani, prevalentemente donne, che i risultati di varie ricerche erano la prova che “la fisica non è sessista”. In seguito ha prodotto una serie di grafici, prova, secondo il professore, che le donne vengono assunte più di uomini le cui ricerche sono però citate più spesso da altri scienziati, che è indicazione di qualità più alta. “L’assioma di un cervello identico è ideologica“, ha detto prima di sottolineare come gli uomini siano discriminati nel mondo della fisica. Lui stesso, scrive la Bbc, ha detto di essere una delle vittime: una collega sarebbe stata assunta al suo posto immeritatamente.