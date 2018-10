Frane e dissesto idrogeologico, AIGAE: l’85% dei Comuni è a rischio

La frana che ha provocato 4 morti in provincia di Crotone “è un evento né così imprevedibile né così inatteso” dato che “l’85% dei Comuni italiani è soggetto a rischio idrogeologico“: lo ha dichiarato all’AdnKronos il presidente AIGAE, Filippo Camerlenghi.

“Naturalmente come Aigae esprimiamo la massima solidarietà alle vittime e ai loro familiari, ma sono eventi che in Italia non sono né così imprevedibili né così inattesi e bisogna attirare l’attenzione sulla formazione ambientale“. “Già il fatto che si dirami l’allarme meteo vuol dire che oggi le istituzioni sono più informate sui rischi idrogeologici e sono tutti più attenti. Però il problema non riguarda ovviamente solo la Calabria e bisogna spingere sulla formazione del cittadino e sulla formazione ambientale nelle scuole“.