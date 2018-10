Frosinone: volatili selvatici rimessi in libertà a Collepardo

Sono tornati a volare, nel centro di Collepardo, i rapaci curati dal centro di recupero di Fulignano presenti i carabinieri forestali, insieme alla Polizia Provinciale di Frosinone, all’amministrazione Comunale di Collepardo, all’associazione “Ali etniche” di Alatri, ed all’Accademia Kronos. “I volatili selvatici rimessi in libertà a Collepardo – spiega in una nota il coordinatore dell’Accademia Kronos del centro Italia Armando Bruni – sono sopravvissuti grazie alla cure, all’impegno e alla passione dei sanitari e dei volontari del centro di recupero di Fulignano, è stato un momento molto emozionante che ha visto liberazione-poiane1interessare tanti ragazzi che si trovavano in prossimità, richiamati dall’occasione molto particolare, si sono lasciati incuriosire e coinvolgere. Quest’evento della liberazione dei rapaci aperto al pubblico, che vede il coinvolgimento dell’Arma dei carabinieri Forestali, della polizia provinciale e dei vari sodalizi di tutela dell’ambiente e degli animali. Rappresenta, anche un momento di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della biodiversità oltre che essere un’ottima occasione per assistere da vicino all’emozionante momento della riconquista della libertà da parte di animali nati liberi nel nostro territorio ma che per problemi vari hanno avuto bisogno dell’aiuto del centro di recupero di Fulignano.”

“L’Accademia Kronos –conclude Bruni- è grata per questo coinvolgimento, che da anche forza ai cittadini presenti nel vedere la sinergia, delle varie associazioni di tutela presenti sul territorio, che insieme danno una risposta all’esigenza di tutela e salvaguardia della fauna del territorio”.