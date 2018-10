Spazio, Galileo: l’ESA sceglie Thales Alenia Space per la fase operativa della Missione di Terra e le Infrastrutture di Sicurezza

Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che agisce per conto della Commissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il dispiegamento della prossima versione del segmento di terra della Missione Galileo (GMS) e l’infrastruttura di sicurezza (GSF), congiuntamente note come WP2X.

Questo contratto del valore di circa 324 milioni di euro, comprenderà anche la manutenzione delle attuali versioni operative. Lo scopo principale di questa fase operativa è di ottenere la piena capacità operativa (FOC) per i servizi Galileo Open entro la fine del 2020. Per i PRS – che molti stati membri partecipanti intendono impiegare per le loro applicazioni governative – lo scopo è di ottenere capacità operativa iniziale (IOC).

Le sfide principali, sono la modernizzazione dell’infrastruttura e aumentare il livello di sicurezza – inclusa la cybersicurezza. Queste evoluzioni saranno sviluppate parallelamente alla manutenzione e al funzionamento delle versioni già dispiegate (i servizi Galileo sono stati dichiarati operativi per inizio servizio a Dicembre 2016). L’attuale infrastruttura GMS/GSF include più di dieci milioni di linee di codice (LoC).

Thales Alenia Space sarà alla guida di un consorzio di 15 società. Thales sarà responsabile della cyber security e del criptaggio, mentre Leonardo sarà responsabile dell’infrastruttura di sicurezza di Galileo.

Per tutto il periodo di durata delle attività, 28 mesi (fino a fine 2020), Thales Alenia Space e i suoi partner porteranno a completamento il dispiegamento della struttura nei vari siti in tutto il mondo:

Centri di controllo a Terra (GCC) a Oberpfaffenhofen (D) e Fucino (It)

Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC), a Parigi (F) e a Madrid (SP)

5 siti ULS (stazioni di collegamento)

16 siti stazioni di ricezione a Terra (GSS).

Il contratto prevede, inoltre, l’appalto di alcune strutture dedicate al rilevamento di interferenza del sito, per rispondere alla minaccia crescente che i segnali GNSS devono fronteggiare.

“In continuità con la fase precedente, ESA, insieme a GSA e CE, potranno contare sulla capacità di Thales Alenia Space di far fronte alle sfide presenti e future” – ha dichiarato Jean Loïc Galle, CEO di Thales Alenia Space – “Non abbiamo rilevato alcun ritardo nella fase precedente e, insieme ai nostri partner, ci impegniamo a mantenere lo stesso livello di qualità per i nostri contributi. Saranno i cittadini europei e tutti gli utenti Galileo, infine, a beneficiare di queste infrastrutture rimodernate e dei servizi avanzati che offriranno”.

Finanziato dalla commissione EU. L’ ESA ha ricevuto fondi in qualità di finanziatore nell’ambito del Working Arragement con GSA.

La visione espressa in questo documento non può in alcun modo riflettere l’opinione ufficiale dell’Unione Europea, dell’ Agenzia europea di GNSS e/o dell’Agenzia Spaziale Europea. Né l’ Unione Europea, né l’ Agenzia Europea GNSS, né l’Agenzia Spaziale Europea saranno responsabili dell’ uso delle informazioni contenute in esso.