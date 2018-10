Genova, Ponte Morandi: lieve ritardo per il rientro degli sfollati, via libera della commissione

Sono iniziati con mezz’ora di ritardo, intorno alle 9, i rientri degli sfollati di ponte Morandi a Genova: la commissione tecnica ha dato il via libera alle operazioni.

Lo stop iniziale è stato “precauzionale. Il vento non influisce sui sensori, il ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti,” ha spiegato Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova.