Geofluid 2018: il Consiglio Nazionale dei Geologi partecipa ai 40 anni della fiera

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, anche quest’anno, ha concesso il proprio patrocinio alla 22ª edizione del Geofluid che avrà luogo dal 3 al 6 ottobre 2018 presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo. Si tratta della più completa e qualificata fiera italiana specializzata nei comparti delle perforazioni e dei lavori nel sottosuolo sia per la ricerca e l’estrazione dei fluidi sotterranei, sia per le fondazioni speciali, i consolidamenti e le collegate applicazioni geologiche, idrogeologiche, geofisiche, geotecniche, delle bonifiche delle falde e dei siti inquinati.

In occasione dei primi 40 anni della mostra internazionale, gli interventi del Consiglio Nazionale dei Geologi si svolgeranno: il 4 ottobre 2018 – Sala A – dalle 9:30 alle 13:00 al convegno “Il contributo della geotermia alla politica energetica tramite la progettazione integrata: dalle macchine alla analisi contestuale, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi” nel quale è previsto l’intervento “Normare il sistema” del consigliere Tommaso Mascetti, membro della Commissione Geotermia del CNG. Il 5 ottobre 2018, dalle 9:30 alle 13:30, – Sala D – si terrà il convegno “Stoccaggio dei gas nel sottosuolo”, i cui lavori saranno aperti da Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e il consigliere CNG e Segretario Federazione europea dei Geologi, Gabriele Ponzoni, discuterà la relazione “Stoccaggio CO2 in Europa: cosa succede nei territori UE e possibili sviluppi”. Lo stesso giorno, dalle 14:00 alle 18:00, – Sala A – avrà luogo “Normative e legislazione sulla geotermia a bassa temperatura” al cui evento parteciperanno i consiglieri Gabriele Ponzoni con l’intervento “Norme CEN sugli impianti con pompa di calore” e Tommaso Mascetti con “Potenzialità e vincoli legislativi (Decreto Posa Sonde)”.

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno Geofluid si svilupperà attraverso le aree tematiche Geotech, Geotunnel, Geocontro, Nodig e Geotermia. La novità dell’edizione 2018 è rappresentata dal macrosettore Geofluid Green, che si inserisce in questa fase di transizione energetica recependo le linee tracciate dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN), per proporsi come contenitore, sempre nell’ambito della propria specializzazione, di novità tecnologiche e di indirizzo dei mercati di riferimento, verso un futuro di decarbonizzazione e di energia sostenibile con principale attenzione alla geotermia e al gas.