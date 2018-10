Gran parte dei collegamenti ferroviari sono rimasti bloccati anche a Tokyo, mentre il caos nel trasporto aereo ha riguardato anche i due principali vettori, la Jal e Al Nippon Airways, che hanno annunciato la soppressione di 180 tratte, dopo le oltre mille cancellazioni del weekend. Chiusi per quasi 24 ore anche l’aeroporto del Kansai e i servizi dei treni super veloci Shinkansen da Hiroshima a Shin Osaka, fino a Tokyo.

Il tifone ha anche provocato l’interruzione dell’elettricità per 450mila utenze nella periferia occidentale della capitale, soprattutto nel distretto di Hachioji, dove si sono registrate raffiche di vento di 164 km/h, un record.

Il 24° tifone della stagione, Trami , ha investito nelle scorse ore il Giappone , provocando 2 morti e circa 100 feriti. Ha attraversato le regioni centro-occidentali dell’arcipelago per poi dirigersi a est sul versante settentrionale dell’Honshu, lambendo anche Tokyo, per poi riversarsi sul Pacifico.

Giappone, tifone Trami: 2 morti e 100 feriti, caos trasporti

