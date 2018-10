Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Mattarella: rinnovare ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo “Fame Zero”

“Nel celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, la comunità internazionale è invitata a rinnovare ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo Fame Zero entro il 2030“: lo ha dichiarato oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “L’appuntamento odierno fotografa un momento critico per lo stato di nutrizione del pianeta. Il numero delle persone che soffre la fame è in aumento. Le donne e i bambini, soprattutto quelli che vivono nelle zone rurali, sono i primi a esserne colpiti. I fenomeni delle carestie e della desertificazione contribuiscono, in una fase di rinnovati conflitti, a provocare movimenti di popolazione alla ricerca della sopravvivenza“. “Con una popolazione mondiale in costante crescita e a fronte dei cambiamenti climatici che influiscono negativamente sulla sicurezza alimentare, è indispensabile abbracciare una cultura consapevole degli equilibri delle risorse naturali, promuovendo un genuino sviluppo. Il dovere di adottare modelli di crescita e stili di vita sani, maggiormente sostenibili e rispettosi dell’ambiente e del territorio in cui viviamo, non è derogabile“. “La sfida di dimensione planetaria in atto impone un lavoro congiunto – al fianco delle organizzazioni multilaterali – da parte di una pluralità di attori, pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, con responsabilità, senso di equilibrio nella gestione delle risorse alimentari e crescente consapevolezza riguardo ai comportamenti nei consumi“. “Il mio incoraggiamento in questa giornata speciale che sollecita, sin dal tema ‘le nostre azioni sono il nostro futuro’, un impegno, è indirizzato a coloro che lavorano per curare e proteggere il patrimonio naturale e al tempo stesso investono nella ricerca e nelle innovazioni con l’obiettivo di garantire a tutti adeguati livelli di sicurezza alimentare.“