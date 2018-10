Giornata Mondiale dell’Alimentazione: “Un mondo a Fame Zero entro il 2030 è possibile”

Al via il 15 ottobre alla FAO la Settimana Mondiale dell’Alimentazione, il cui scopo è realizzare l’obiettivo “Fame Zero” entro il 2030: l’evento clou della settimana è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, celebrata in tutto il mondo il 16 ottobre.

Il tema dell’edizione 2018 è “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un mondo a Fame Zero entro il 2030 è possibile“.

La FAO celebra ogni anno la ricorrenza per ricordare la fondazione dell’Organizzazione nel 1945: in oltre 130 Paesi nel mondo si organizzano eventi sul tema dell’equa sicurezza alimentare per tutti. Quest’anno alla cerimonia principale a Roma, tra i relatori, vi saranno Re Letsie III del Lesotho e la Regina Letizia di Spagna.