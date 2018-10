Astronomia: giornata a porte aperte di ESO 2018, presenti oltre 5mila persone

Sabato 13 ottobre 2018, il quartiere generale di ESO a Garching in Germania ha aperto le sue porte per la giornata annuale delle porte aperte. Insieme ad altri istituti basati nel campus scientifico in Garching, ESO ha invitato i visitatori a sperimentare il lavoro di questa organizzazione di livello mondiale per l’astronomia da terra. Quest’anno la giornata a porte aperte include anche attività nel planetario di ESO, la Supernova, aperta in aprile quest’anno.

Anche prima dell’apertura delle porte alle 11:00, c’era gente che aspettava fuori, impaziente di prendere parte alle varie attività all’interno. In totale 5200 persone hanno assistito agli eventi e hanno avuto la fortuna di potere avere una risposta alle loro domande grazie all’aiuto di astronomi sperimentati e di vedere cosa succede in un’organizzazione all’avanguardia della ricerca astronomica. Il programma includeva esperimenti dal vivo, visite guidate e una mostra sui vari osservatori di ESO, presentazioni su ricerche astronomiche attuali e interviste dal vivo con astronomi in Cile.