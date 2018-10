Giornate FAI d’Autunno: sabato e domenica aperto al pubblico il Palazzo dell’Aeronautica

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, il Palazzo dell’Aeronautica a Roma sarà aperto straordinariamente al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 nell’ambito delle “Giornate FAI d’Autunno” del Fondo Ambiente Italiano, iniziativa organizzata con la collaborazione della Commissione Europea in Italia ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la promozione e la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del Paese. L’edificio monumentale, sede istituzionale dell’Aeronautica Militare, sarà uno degli oltre seicento beni monumentali e siti architettonici inseriti nel programma di visite che toccherà tutte le regioni italiane attraverso 150 itinerari tematici.

L’apertura rientra anche nell’ambito delle “Giornate della Trasparenza 2018”, iniziative volte alla comunicazione della trasparenza e dell’integrità delle istituzioni pubbliche, organizzate con l’obiettivo avvicinare i cittadini alla realtà organizzativa e lavorativa del Ministero della Difesa nella vita sociale del Paese.

Il Palazzo Aeronautica, prezioso esempio di stile razionalista, opera dell’architetto Roberto Marino su commissione dell’allora Ministro Italo Balbo, è un edificio monumentale costruito a Roma nei primi anni ’30 per ospitare l’allora neo costituita Aeronautica Militare, di cui è tuttora la sede istituzionale. Il tour toccherà le Sale del piano nobile, snodandosi attraverso i luoghi di maggior interesse storico ed architettonico del Palazzo, con la novità di poter visionare due pitture murali del ciclo “Il Paradiso del Pilota” del Maestro dell’affiché Marcello Dudovich. Nei due giorni di apertura, grazie al supporto dei volontari FAI e alle guide specializzate della Forza Armata, il pubblico potrà apprezzare i numerosi dipinti murali e gli arredi che caratterizzano le Sale Storiche del Palazzo, nonché la modernità di alcuni suoi apprestamenti logistici e funzionali, quali ad esempio l’organizzazione degli spazi di lavoro interni, primissimi esempi in Italia del modello anglosassone di open space, il capillare sistema di posta pneumatica e gli ascensori elevatori a flusso continuo Pater Noster.

L’iniziativa vuole sottolineare la sensibilità della Forza Armata nel perseguire – insieme a privati cittadini, aziende ed altre Istituzioni – uno dei principi ispiratori da oltre 40 anni dell’opera del FAI e tra gli articoli fondamentali della Costituzione Italiana, ovvero quello dell’educazione alla conoscenza e alla tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. Un impegno che si lega allo stesso codice genetico dell’Aeronautica Militare, fondato sulla coscienza condivisa di una storia comune di valori, tradizioni, sacrificio e attività al servizio del Paese e che proprio attraverso le peculiarità costruttive ed architettoniche del Palazzo AM, alcune assolutamente innovative e rivoluzionarie per l’epoca, si inquadra nel solco di quel continuo equilibrio tra tradizione e rinnovamento che da sempre caratterizza l’Aeronautica Militare.