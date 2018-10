Halloween, AIDAA: centinaia di gatti neri a rischio, “i satanisti vogliono sacrificarli e bere il loro sangue”

“Questa che sta per arrivare è la notte più a rischio per la vita e l’incolumità di centinaia di gatti neri rapiti o adottati nei giorni scorsi dagli appartenenti alle sette esoteriche fai da te o dai satanisti che questa notte attorno alla mezzanotte vorrebbero sacrificarli e bere il loro sangue“: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA, che illustra “lo stato dell’arte e le zone in cui potrebbero svolgersi tali riti“.

LE SETTE ESOTERICHE E SATANICHE

“Le sette esoteriche e sataniche presenti in Italia – prosegue l’associazione – sono oltre 200 di queste un centinaio usano fare riti a base di sacrifici di animali specialmente durante le notte di solstizio e nella notte di Halloween, in particolare questi gruppi che operano anche su internet per l’adescamento di adepti uccidono gatti neri, ma anche galline ed altri piccoli animali, durante riti spesso fai da te. Le chiese sataniche più importanti invece non contemplano i sacrifici di gatti neri, anzi li condannano fermamente.”

DOVE OPERANO LE SETTE ESOTERICHE

“Molte sono appunto solo virtuali, il fenomeno è in diffusione sul web e sui social, dove compaiono vere e proprie pagine di gruppi esoterici che si nascondono spesso dietro centri culturali o gruppi di fan di cantanti che spesso nulla sanno delle attività di questi gruppi, vi sono poi le sette storiche che operano in particolare in Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte e nella zona di Roma e del Lago di Bolsena nel LAZIO e in Abruzzo.”

Le ronde di AIDAA

Anche questa notte AIDAA “darà vita ad alcuni gruppi che monitoreranno armati di torcia e telefonino le zone considerate a rischio sacrificio che si concentrano in VAL PELLICE e nell’alta Val Vigezzo in Piemonte, nella zona di MOMBELLO E DEL PARCO DELLE GROANE in provincia di Milano e MONZA, Mentre nel Varesotto zona da cui sono scomparsi parecchi gatti neri in questi giorni la zona di maggiore attenzione delle ronde è quella della diga del Pan Perduto e dei boschi adiacenti dove in passato hanno operato anche le Bestie di SATANA. Controlli previsti anche nel viterbese in particolare a Marta sul Lago di Bolsena e nella zona di Narni in Umbria.”