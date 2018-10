Halloween al Bioparco di Roma: il 27 e 28 weekend di festa per bambini e adulti all’insegna degli animali e delle zucche

Al Bioparco di Roma si festeggia Halloween il 27 e 28 ottobre con due divertenti giornate per tutta la famiglia in cui tutti i bambini mascherati fino a 12 anni avranno l’ingresso a € 7,50 anziché a € 13,00.

Il programma prevede dalle ore 11.30 alle 16.30 molteplici attività: il laboratorio creativo manuale ‘magicamente ricicliamo’ per realizzare mostri e bacchette in plastica riciclata; ‘A scuola di magia’, appuntamento speciale in cui i bambini, insieme ad un prestigiatore professionista, potranno imparare trucchi e segreti per trasformarsi in maghi.

Alle ore 14.00 sarà messo in scena lo spettacolo ‘Magie di Halloween’, in cui i bambini verranno coinvolti in giochi di prestigio.

Alle 11.20 i bambini prepareranno, insieme ai guardiani, un pasto speciale per i lemuri a base di gustose zucche ripiene.

A mezzogiorno Sofia, l’elefante asiatico del Bioparco, riceverà dai bambini delle appetitose porzioni di zucca (attività su prenotazione da effettuare il giorno stesso all’ingresso, fino ad esaurimento posti).

Per tutto il giorno i bambini potranno partecipare all’attività ‘Animali che paura!’ Incontri ravvicinati da brividi con tarantole, rospi, scorpioni, ratti e molti altri, per scoprire che anche gli animali più spaventosi e ripugnanti hanno un ruolo nel delicato equilibrio della natura (attività su prenotazione da effettuare il giorno stesso all’ingresso, fino ad esaurimento posti).

Per le due giornate sarà attivo il servizio di trucca bimbi e trucca adulti per trasformarsi in animali paurosi e mostriciattoli.

Infine, anche gli animali festeggeranno ricevendo pasti a base di zucca negli orari: macachi alle 11.00, lemuri alle 11.30, orsi alle 12.30, scimpanzé alle 14.00, ippopotami alle 14.30.

Tutte le attività delle giornate sono comprese nel prezzo del biglietto.