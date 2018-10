Spazio, missione giapponese Hayabusa 2: Mascot è atterrato sull’asteroide Ryugu

Il piccolo lander Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout) della missione giapponese Hayabusa 2, realizzato dall’agenzia spaziale tedesca Dlr in collaborazione con quella francese Cnes, è stato rilasciato dalla sonda madre a una distanza di 51 metri dall’asteroide Ryugu, a circa 300 milioni di km dalla Terra.

Il parallelepipedo dalla struttura in fibra di carbonio, con il lato lungo da 30 km e pesante circa 10 kg, ha fluttuato in caduta libera, appoggiandosi sulla superficie di Ryugu in circa 20 minuti.

La missione di Mascot durerà circa 16 ore: sta utilizzando quattro strumenti, cioè una fotocamera (le cui immagini hanno già raggiunto la Terra), un radiometro, uno spettrometro infrarosso e un magnetometro.

Il robot franco-tedesco deve lanciare con forza un proiettile per provocare uno shock in superficie e raccogliere polveri del corpo celeste roccioso di 900 metri di lunghezza, contenente carbone ed acqua: i campioni saranno riportati sulla Terra nel 2020.

L’avventura spaziale di Mascot è iniziata il 3 dicembre 2014 con la sonda giapponese Hyabusa 2, che ha effettuato un viaggio di 3,2 miliardi di km.

Finora la missione si è svolta da manuale. Per l’agenzia giapponese Jaxa si tratta del primo successo mondiale per questo tipo di missione, dopo un primo tentativo fallito nel 2005.