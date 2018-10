I robot forzuti che sollevano oggetti 40 volte più pesanti

Pronti i mini robot soccorritori volanti: grazie alla loro forza straordinaria e a zampe ispirate a quelle dei gechi, riescono a spostare oggetti fino a 40 volte più pesanti, e ad aprire le porte. Battezzati ‘FlyCroTugs’, sono robot forzuti agili come le vespe e possono essere utilizzati in operazioni di soccorso. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Science Robotics da un gruppo internazionale della Scuola Politecnica Federale di Losanna (Epfl) e dell’Universita’ di Stanford, coordinato da Matthew Estrada. Una delle caratteristiche di questi robot e’ la loro capacita’ di ancorarsi a superfici di natura diversa, grazie a speciali adesivi per quelle lisce e a 32 micro spine per le superfici ruvide. Questi ‘robot forzuti’ possono trasportare oggetti pesanti come recipienti d’acqua. Altri droni simili riuscivano finora a sollevare solo oggetti due volte piu’ pesanti.

“Agilita’, velocita’, forza e robustezza sono le caratteristiche principali di questi velivoli”, ha spiegato Estrada. “Aspetti che permettono ai droni di muoversi facilmente anche in spazi stretti e sollevare grossi detriti. Ci siamo ispirati alla natura – ha concluso Estrada – per realizzare un velivolo agile come le vespe, ideale per missioni di ricerca e soccorso”.