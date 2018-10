Il 7 ottobre le domeniche AIGAE : eventi in tutta Italia

E’ la Grotta più suggestiva del Parco dei Nebrodi, in Sicilia. Domenica la grande opportunità di vederla, entrare nelle viscere della Terra per ammirarla. Speleo –avventura, Domenica 7 Ottobre per continuare a conoscere l’Italia. La Grotta del Lauro si trova in Sicilia ed esattamente nel Parco dei Nebrodi. Si tratta della grotta più suggestiva e domenica 7 Ottobre la grande occasione di ammirare le sale. Il percorso turistico, è adatto a tutti coloro che hanno superato i 10 anni di età, con alcune difficoltà da affrontare.

Una giornata immersi nell’incantevole scenario delle Rocche del Crasto, eccellenza paesaggistica all’interno del Parco dei Nebrodi e luogo di nidificazione della coppia di Aquile Reali e stazionamento dei magnifici Grifoni.

L’escursione avrà inizio con attività di trekking per arrivare all’ingresso della cavità carsica. Si fiancheggerà la splendida falesia della Rocca Calanna, si arriverà proprio sotto il sito di nidificazione dell’Aquila reale, e poi si raggiungerà la Grotta del Lauro.

L’ingresso della grotta è localizzato a mezza costa della Rocca del Crasto, ad una quota di 1.068 m s.l.m dalla quale si apre uno scenario mozzafiato con le isole Eolie di fronte e sulla sinistra la Rocca di Cefalù, le Madonie e per finire Monte Soro, la vetta più alta del Parco dei Nebrodi. In Grotta si potranno ammirare le magnifiche strutture carsiche come stalattiti, stalagmiti e varie concrezioni carbonatiche strutturate nel corso tempo dalle acque.

Oltre che per l’aspetto speleologico, la cavità riveste notevole importanza anche sotto il profilo archeologico in quanto probabile sede di un insediamento umano dell’Età del bronzo.

Ulteriori dettagli e contatti su italiaguide.

C’è un’antica miniera da vedere Domenica ed è in Toscana.

In Toscana, nella provincia di Siena, nei pressi del Monte Amiata, c’è un’antica miniera di mercurio. Domenica escursione con le Guide Ambientali Escursionistiche che accompagneranno stampa e turisti alla scoperta della miniera antica in una splendida cornice naturalistica.

In Toscana, sulle sponde di un lago dove secondo una leggenda, una pastorella scoprì statuette di bronzo idoli di epoca etrusca.

Nella provincia di Arezzo, nei pressi di Pratovecchio e Stia, nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, c’è un laghetto che era un luogo di culto dei Celti e degli Etruschi. Vedremo luogo e testimonianze compiendo un intenso viaggio nella storia. Cittadini e turisti potranno condividere la passione per il trekking in un bosco colorato di ruggine. Uno splendido percorso dal Passo della Calla alle pendici del Monte Falterona. Ed ecco che sbucheranno tracce delle civiltà italiche e celtiche, in un luogo di passaggio molto frequentato nei secoli scorsi. Il “Capo d’Arno” citato da Dante, sguardo panoramico sulla valle padana.

Narra una leggenda che nel 1838 una pastorella trovò ai bordi di questo piccolo lago alcune statuette di bronzo, veri e propri idoli di epoca etrusca in centinaia di raffigurazioni diverse, oltre a migliaia di “aes rude”, pezzi di metallo antenati delle moderne monete. Questa escursione, Domenica 7 Ottobre, offrirà possibilità di godere di questo specchio d’acqua, gioiello ambientale posto a 1400 metri di altezza e in epoca lontana vero e proprio sacrario per le popolazioni di 6000 anni.

Ancora una grande domenica AIGAE per famiglie, anziani, bambini, giovani, per cittadini e turisti.

In Emilia – Romagna, a Bologna, ci sono 7 giganti e li vedremo!

Nel capoluogo bolognese ci sono ben 7 giganti, ben 7 Alberi Monumentali, li ascolteremo, conosceremo la loro storia e la loro importanza. Con le Guide AIGAE si salirà lungo due punti panoramici per poi entrare in città.

SCIENZA IN TOUR – i bambini e le famiglie entreranno in una sfera per scoprire i misteri della Terra alla ricerca ancora del Mare Antico. Scienza in Tour nel cuore dei Parchi del Ducato, in provincia di Parma ed esattamente a Salsomaggiore Terme. Trekking alla scoperta dei fossili del Parco dello Stirone e Piacenziano, preceduto da un’animazione scientifica all’interno di un planetario gonfiabile. All’evento saranno ammessi anche i cani , purché al guinzaglio. Il Planetario gonfiabile condurrà in un viaggio nel passato alla scoperta degli aspetti paleontologici del Parco dello Stirone e del Piacenziano e del mare antico che tanto tempo fa scorreva in queste terre, dei suoi abitanti, dei suoi segreti….un’esperienza emozionante dalla quale bambini e famiglie potranno imparare divertendosi e scoprire tutta la storia del territorio.

Ed ancora in Emilia-Romagna – Provincia: Forlì-Cesena, nei Bagno di Romagna, Santa Sofia – LA SEGHETTINA TRA STORIA E NATURA – ESCURSIONE GIORNALIERA

Ci sono dei luoghi nel nostro Appennino intrisi di storia ma inseriti in contesti ambientali a dir poco spettacolari. Le case della Seghettina hanno una storia grave e coinvolgente, intessuta di mito e epicità.

Le Domeniche AIGAE nel Lazio. Deer Sound

Il 7 Ottobre il Deer Sound – Trekking alla ricerca del bramito del Cervo.

Immersi in un’atmosfera autunnale, negli affascinanti e selvaggi scenari della Riserva Naturale Montagne della Duchessa, andremo alla ricerca dei cervi in amore per ascoltare l’inconfondibile richiamo dei maschi che con voce possente competono per il corteggiamento delle femmine.

Con l’autunno alle porte i boschi indossano le loro vesti migliori e noi, immersi nel fascino selvaggio della Val di Fua e nei meravigliosi scenari della Riserva Naturale Montagne della Duchessa, andremo alla ricerca del suono inconfondibile dei cervi in amore.

Il Cervo, essere mitologico, sinonimo di bellezza, rinnovamento e sapienza; custode dei segreti della natura e del suo linguaggio, rinnova, come ogni anno, il suo richiamo nella stagione degli amori.

Se saremo fortunati, ascolteremo la voce dei possenti maschi, che tra lotte e danze rituali competono per il corteggiamento delle femmine.

Nei pressi di Roma a Carpineto Romano – LA SEMPER VISAM: TRA BRIGANTI E ABISSI SENZA FINE – il panorama spazierà su tutto l’Agro Pontino – la Ciociaria – il Parco Nazionale d’Abruzzo

Domenica con le Guide AIGAE escursione sulla più alta dei Monti Lepini: Il Monte Semprevisa (1536m.s.l.m) tra secolari faggi e misteriosi abissi, rocce calcaree e luoghi un tempo abitati da briganti.

Partendo da Pian della Faggeta, fantastico pianoro nel comune di Carpineto Romano a quota 865 mslm, si risalirà all’ombra del fosso Acqua di Mezzavalle fino ad una sella boscosa dalla quale facilmente si potrà raggiungere la rocciosa e panoramica cresta del Semprevisa e da qui agevolmente la sua vetta.

La vista potrà spaziare su tutto l’Agro Pontino con il Circeo e le Isole Pontine, i vicini Monti Ausoni e Aurunci a Sud, i Colli Albani a Nord, mentre verso l’interno dietro la Ciociaria faranno capolino le alte vette dell’Appennino Meridionale (Ernici, Cantari e Simbruini) e le montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Escursione a 6 zampe nelle Marche.

Nelle Marche escursione a 2,4, anzi anche a 6 zampe con educatori cinofili. Stare in natura, immergersi nella storia, meravigliarsi dinanzi alla bellezza in compagnia dei vostri amici pelosi!

Tutto questo accadrà nelle Marche, tra Camerino e Sefro, Domenica 7 Ottobre. C’è un meraviglioso altopiano di origine tettonico/carsica da vedere: Monte Lago che si riveste di fiori variegati e colori meravigliosi.

Escursione a 2,4 e 6 zampe organizzata con gli educatori cinofili per poter passare in tranquillità una giornata immersi nella natura con i vostri amici pelosi! L’itinerario inizia e termina a Monte Lago, splendido altopiano di origine tettonico/carsica. In vetta bellissimi panorami!

L’itinerario inizia e termina a Monte Lago, splendido altopiano di origine tettonico/carsica (con inghiottitoi delle acque ancora attivi), che nella tarda primavera si riveste di fiori dei più svariati colori. E’ formato da due bacini, di cui il più grande è un lago fatto prosciugare nel XV sec. dai Varano (signori di Camerino) realizzando un taglio sulla parete rocciosa che lo divideva dall’altro bacino. Una volta arrivati in vetta del Monte Igno potremo ammirare fantastici panormi sull’Appennino Umbro-Marchigiano, la conca di Camerino, i Monti Sibllini e tanto altro ancora.

Tutti nel Pollino – Calabria – Eccoci con gioia nel Parco Nazionale del Pollino alla riscoperta dei funghi

Domenica AIGAE a Castrovillari, Morano Calabro, San Basile, Saracena, nel Parco Nazionale del Pollino da visitare tutto l’anno!

L’autunno ormai iniziato offre fra i tanti doni della natura anche i funghi. Importante è conoscerli e riconoscerli per chi intende iniziarne la raccolta o anche per semplice curiosità personale. L’itinerario naturalistico nel cuore del Massiccio dell’Orsomarso, si sviluppa da Piano Novacco.

Tutti gli appassionati, Domenica 7 Ottobre potranno con gli esperti presenti, approfondire in modo semplice, tra curiosità e informazioni, la propria conoscenza sul mondo dei funghi.

L’itinerario naturalistico nel cuore del Massiccio dell’Orsomarso, si svilupperà da Piano Novacco, nel Comune di Saracena (CS), attraversando i boschi di faggio un tempo sfruttati dall’industria forestale, fino a Vallone Fornelli seguendo la Fiumarella di Rossale, un piccolo corso d’acqua che più a valle si immette nel più famoso Fiume Argentino. Durante il percorso oltre i tanti spunti offerti dagli esperti , verranno esposte le caratteristiche dell’ambiente e del sentiero percorso attraverso tappe intermedie.

L’Italia è il Paese che detiene anche il più grande patrimonio di biodiversità al mondo ma è anche un territorio geologicamente giovane e terzo in assoluto per Geoparchi Unesco, primo per siti riconosciuti Patrimoni dell’Umanità.

Le Domeniche AIGAE rappresentano una grande opportunità per conoscere il nostro territorio. Non c’è amore senza conoscenza e senza comunicare.