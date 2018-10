TV, Rai Storia: “Il giorno e la Storia” ricorda Italo Calvino

Il 15 ottobre 1923 nasce a Cuba Italo Calvino. Un personaggio ricordato da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 15 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. La sua famiglia torna in Italia nel 1925, ma Italo, senza completare gli studi, partecipa dopo l’armistizio alla Resistenza. E narra tale esperienza nella sua opera prima “Il sentiero dei nidi di ragno”. Scrittore, politicamente impegnato nel Partito Comunista Italiano, se ne dissocia dopo i fatti d’Ungheria. Tra i suoi capolavori la trilogia degli antenati, “Le città invisibili”, “La giornata di uno scrutatore”. Muore a Siena nel 1985.