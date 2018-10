TV, Rai Scuola: “Il grande Rift: il cuore selvaggio dell’Africa”, puntata dedicata al fuoco

Le forze geologiche che hanno modellato la Great Rift Valley nell’Africa dell’est e che l’hanno trasformata in uno dei paesaggi naturalistici più ricchi del mondo. Ne parla

“Il grande Rift: il cuore selvaggio dell’Africa”, la serie in tre puntate realizzata dalla BBC, in onda da lunedì 15 ottobre alle 17.30 su Rai Scuola. La prima puntata è dedicata a un elemento solitamente portatore di distruzione: il fuoco. La singolare fauna selvatica del Grande Rift ha avuto una evoluzione unica nel suo genere perché è stata plasmata dalle terre vulcaniche in cui vive. A loro volta, queste terre sono state forgiate dall’attività della roccia fusa, che ha generato lungo l’intera Africa Orientale un complesso di valli e vulcani. Il Grande Rift ha segnato un’importante svolta nell’evoluzione degli animali e delle piante in grado di adattarsi alle nuove condizioni. In questo paesaggio tormentato, più che distruttore, il fuoco dei vulcani è stato artefice di nuova vita.